Junger Zweiradradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wattenweiler (Gemeinde Ingoldingen) hat ein junger Zweiradfahrer Verletzungen erlitten. Gegen 7 Uhr fuhr laut Polizei eine 19-jährige Autofahrerin auf der Straße Rißtal. Von dort wollte sie nach links in Richtung Bahnhofgasse abbiegen. Wohl zu spät erkannte sie einen 16-Jährigen, der ihr auf seinem Motorrad entgegenkam und Vorfahrt hatte. Die Frau wollte ihr Abbiegen noch abbrechen und lenkte zurück auf die rechte Spur. Der Motorradfahrer ging davon aus, dass die Frau in die Bahnhofgasse fährt und lenkte seinerseits auf seine linke Fahrspur, um dem Opel auszuweichen. Doch beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-Jährige schleuderte von seinem Zweirad, verletzte sich undwurde zur Behandlung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Am Motorrad und am Opel entstand Totalschaden. Ein Abschleppwagen brachten den Opel von der Unfallstelle, während Angehörige des 16-Jährigen sich um das Motorrad kümmerten. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang.