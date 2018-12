Jahreskonzert diesen Samstag

Der Musikverein Winterstettendorf veranstaltet am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr sein Jahreskonzert. Das Konzert findet in der Gemeindehalle in Winterstettendorf statt. Unter der Leitung von Thomas Zinser werden die Besucher auf eine Reise mitgenommen: Berglandschaften, Afrika, Rocklegenden und das Weltall warten darauf, entdeckt zu werden. Die Zuhörer können zudem auf ein E-Gitarren-Solo von Bürgermeister Jürgen Schell und eine Gesangseinlage von Leonie Maurer gespannt sein. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Musikvereins unter www.mv-winterstettendorf.de"