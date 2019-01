Ingoldinger Wehr hat einen neuen Kommandanten

Stefan Scheffold ist der neue Kommandant der Feuerwehr Ingoldingen. Bei der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr wurde er ohne Gegenstimme gewählt. Für den Stellvertreterposten verbuchte Dominik Rebholz die meisten Stimmen für sich.

Nach dem Ausscheiden des Kommandanten Simon Ries im Herbst vergangenen Jahres hatte Stefan Scheffold als dessen Stellvertreter bereits die Leitung der Gesamtwehr übernommen. Er führte deshalb auch durch die Hauptversammlung in der Gemeindehalle in Winterstettendorf und gab dort einen kompakten Überblick über das vergangene Jahr bei der Feuerwehr Ingoldingen. Derzeit dienen 92 Feuerwehrleute, darunter eine Frau, in der aktiven Wehr. 45 davon sind als Atemschutz-Geräteträger ausgebildet. 30 Einsätze bewältigten die Einsatzabteilungen.

Ein Feuerwehrmann bei Probe verletzt

In der Jugendwehr üben derzeit 13 Jungen und ein Mädchen. Sie werden von 13 Feuerwehrleuten aus den vier Abteilungswehren betreut. Da sie alle zwei Wochen proben, waren diese Kameraden, die ja auch an den Übungen der aktiven Wehr teilnahmen, besonders belastet. Mit den Abteilungswehren sind im vergangenen Jahr vier gemeinsame Proben absolviert worden. Es gab einen Verletzten, der sich bei einer Probe das Handgelenk gebrochen hatte. Viermal hat sich auch der gemeinsame Feuerwehrausschuss zu Beratungen getroffen.

„Die Feuerwehr ist die früheste und lebendigste Bürgerinitiative“, begann Ingoldingens Bürgermeister Jürgen Schell seine Rede. Er dankte den Feuerwehrleuten für ihren selbstlosen Einsatz – und das nicht nur in Gefahrensituationen sondern auch bei vielen anderen Anlässen in der Gemeinde. Das Vertrauen der Menschen in die unterschiedlichsten Berufsgruppen sei für die Feuerwehr am größten, lobte er. Politiker und Bürgermeister stünden dagegen viel weiter hinten.

Bürgermeister lobt Kameraden

Der Rathauschef sprach auch dem ausgeschiedenen Kommandanten Simon Ries seinen ausdrücklichen Dank aus. Er habe in seiner Amtszeit viel bewirkt und vor allem viel für das Zusammenwachsen der einzelnen Abteilungswehren erreicht. Dem Kommando und dem Ausschuss der Gesamtwehr bescheinigte Jürgen Schell ebenfalls eine gute Arbeit.

Als einziger Kandidat für den Posten des Kommandanten wurde Stefan Scheffold aus Muttensweiler vorgeschlagen. Außer einer Enthaltung und einer ungültigen Stimme erhielt er alle abgegebenen Stimmen. Für die Wahl des Stellvertreters schlugen die Feuerwehrleute drei Kandidaten vor: Dominik Rebholz, Patrik Russ und Andreas Wiedergrün. Die deutliche Mehrheit der abgegebenen Stimmen fiel auf Dominik Rebholz aus Winterstettendorf. Er ist damit als stellvertretender Gesamtkommandant gewählt. Der neue Kommandant dankte für das überwältigende Wahlergebnis und das in ihn gesetzte Vertrauen.

Beförderungen und Ehrungen:

Befördert wurden zum Feuerwehrmann Mathias Birk, Daniel Maurer, Simon Wiedergrün, Manuel Bochtler, Steffen Maurer und Fabian Sick. Oberfeuerwehrmann ist Stefan Ballschuh, Claus Heckenberger, Marco Straub, Matthias Weber und Frank Schmidberger. Hauptfeuerwehrmann: Christoph Hepp, Daniel Richter und Tobias Meseck. Löschmeister: Tobias Buohler und Benjamin Bohner. Hauptlöschmeister: Burkhardt Richter. Ehrenkommandanten: Rudolf Schwarzkopf.

Über das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst durften sich Robert Birk und Konrad Stark freuen. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze erhielten für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst Marco Schmidt, Jürgen Schwarzkopf, Daniel Richter, Peter Würth, Andreas Mayer, Tobias Buohler, Markus Brauchle, Stefan Maucher und Torsten Richter.

Ebenfalls am Abend der Hauptversammlung wurden sechs neue Mitglieder in die aktive Wehr aufgenommen: Lukas Müller, Lukas Sauter, Dominik Löw, Thomas Ackermann, Florian Müller und Denis Wiedergrün.