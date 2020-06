Ingoldinger Rat spricht über Kitaneubau

Der Ingoldinger Gemeinderat spricht am Donnerstag, 4. Juni, über den Neubau einer Kindertagesstätte in Ingoldingen. Es soll um die weitere Vorgehensweise gehen und über die Bauweise diskutiert werden. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Ingoldingen statt.

Die Sitzung beginnt mit Fragen der Bürgerschaft. zu den weiteren Themen gehören der Beschluss des Haushaltsplans 2020, der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses „Biberach-Mitte“, ein Antrag auf Zuschuss zum Kauf einer Uniform des Musikvereins Steinhausen-Muttensweiler sowie die Kindergartengebühren für den Monat Mai (Erlass der Kindergartengebühren).