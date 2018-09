Ingoldinger Rat spricht über Baugebiete

Der Ingoldinger Gemeinderat befasst sich in der Sitzung am Donnerstag, 13. September, von 19.30 Uhr an im Rathaus mit den beiden geplanten Baugebieten „Am Muttensweiler Weg“ in Ingoldingen und „Bei den Stationen Süd“ in Muttensweiler.

Es geht behandeln um die eingegangenen Stellungnahmen zu den Bebauungsplanentwürfen; für das Gebiet in Ingoldingen soll bei Schallgutachten in Auftrag gegeben werden, für jenes in Muttensweiler ist bereits der Satzungsbeschluss vorgesehen.

Vor der Kommunalwahl 2019 ist die Sitzverteilung zu überprüfen. Zudem soll unter anderem die Feuerwehrentschädigungssatzung neu gefasst werden. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen.