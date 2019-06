Ingoldinger Doppel verpasst Sieg nur knapp

Der RFV Ingoldingen hat den ersten Wertungsdurchgang der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach im Voltigieren ausgerichtet. Die Entscheidung wird beim zweiten Wettkampf fallen, der am 5. Oktober auf der Anlage des RFV Schwendi stattfindet.

Den ersten Wettbewerb im Einsteiger-Einzel gewann Laetitia Balandis (RVG Biberach) mit der Longenführerin Marina Lentin. Platz zwei belegte Angelina Hack (RFV Ingoldingen) mit Longenführerin Nadine Fessler. Rang drei ging an Sophia Sigg (RFV Rot/Rot) mit Longenführerin Bettina Kunz. Den Sieg im Junioren-Einzel sicherte sich die allein startende Biberacherin Jana Nickolaus. Auch der Sieg im Senioren-Einzel ging mit Franziska Taube an eine Biberacherin, Platz zwei belegte ihre Teamkollegin Sina Oppolzer. Im Nachwuchs-Doppel-Wettbewerb ging es ganz knapp zu. Den Sieg holten sich Florine Bleher/Franka Eble (RVG Biberach) mit nur 0,04 Punkten Vorsprung vor Mirjam Berg/Conni Müller (RFV Ingoldingen). Nur 0,02 Punkte dahinter landeten Jana Müller/Doris Roth (RFV Ingoldingen) auf Rang drei.

Im Senioren-Doppel gab es wegen einiger Absagen nur ein Starterpaar: Sina Oppolzer/Jana Nicklaus (RVG Biberach) zeigten eine sehr gute Leistung. Dies tat auch der Nachwuchs des RFV Ingoldingen im Gruppenwettbewerb, der ebenso ohne Konkurrenz wegen kurzfristiger Absagen startete. Der Höhepunkt war der Gruppen-Wettkampf um die Kreismeisterschaft bei den Senioren. Dabei verteidigte das Team der RVG Biberach mit Marina Lentin an der Longe den Titel. Knapp geschlagen erreichte das Team des RFV Ingoldingen mit Longenführerin Conny Aich Platz zwei. Rang drei ging an den RFV Eberhardzell mit Katja Matjak an der Longe. Den Abschluss des Tages bildete dann ein Synchron-Wettbewerb auf dem Fasspferd für die Volti-Nachwuchsgruppen: Sieger wurde die Mannschaft Ingoldingen I, vor dem RFV Eberhardzell und Ingoldingen II.