Ingoldingen hat Umgehungsstraße noch nicht aufgegeben

Die Gemeinde wird ein Verkehrsgutachten für eine Umgehungsstraße in Ingoldingen in Auftrag geben. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Das Gutachten wird von einem Ludwigsburger Ingenieurbüro für knapp 40 000 Euro erstellt.

„Wir brauchen dieses Gutachten, obwohl aktuelle Zahlen vom Regierungspräsidium und auch von der Gemeinde vorliegen“, sagte Bürgermeister Jürgen Schell. Demnach sind im vergangenen mehr als 10 000 Fahrzeuge täglich durch Ingoldingen gefahren, davon etwa 17 Prozent Lastwagen. Das Land Baden-Württemberg erkennt diese Zahlen jedoch nicht an und fordert ein neues Gutachten. Bislang geht das Land von den Zahlen aus dem Jahr 2011 aus. Damals wurden rund 6000 Fahrzeuge mit einem Neun-Prozent-Anteil des Schwerlastverkehrs gezählt, die Ingoldingen täglich passieren. „Damit hätten wir absolut keine Chance auf eine Umgehungsstraße“, stellte Schell klar.

Grund ist die aktuelle Bewertung des eigenen Generalverkehrsplans durch das Land. Die Behörde braucht bewertbare und aktuelle Zahlen. Dies wurde schon beim Besuch von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) im Frühjahr dieses Jahres deutlich. Schon damals machten der Minister und seine Beamten deutlich, dass sie aktuelle, verlässliche Zahlen brauchen, die nicht auf Messungen der Gemeinde basieren. Danach habe es mehrere Gespräche im Regierungspräsidium Tübingen gegeben, die die Notwendeigkeit dieses neuen Gutachtens nochmals bekräftigten, so Schell.

Das neue Gutachten soll zwei Planfälle untersuchen. Zum einen soll der aktuelle Verkehr in Ingoldingen ohne Änderung der Verkehrswege gezählt und dann eine Prognose auf das Jahr 2035 gemacht werden. Die zweite Berechnung beruht auf einer Umgehung von Ingoldingen.

Zählen per Videoaufzeichnung

Die Erhebung der Verkehrsmenge soll mittels Videoaufzeichnung erfolgen. Dabei werden die Kennzeichen der Fahrzeuge ermittelt, um Schlüsse über den Anteil des überörtlichen Durchgangsverkehrs zu ziehen. Dazu wird zwischen 6 und 10 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr an mehreren Punkten in Ingoldingen an einem normalen Werktag der Verkehr aufgezeichnet.

„Wir brauchen dieses Gutachten, um den Schlüssel wieder ins Schlüsselloch zu bekommen“, sagte Gemeinderat Paul Schmid. Stephan Müller plädierte ebenfalls für die Beauftragung des Gutachtens, um wieder mehr Fahrt in das Thema zu bekommen. „Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt noch einmal an eine Umgehungsstraße zu denken.“

Bürgermeister Schell wies nochmals darauf hin, dass unabhängig von einer möglichen Umgehungsstraße der weitere Ausbau der B 30 von Appendorf in Richtung Süden im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen ist. Geplant ist dabei eine neue Anschlussstelle an der Straße zwischen Degernau und Hochdorf. Damit hätten Appendorf und auch Degernau keinen Durchgangsverkehr mehr. Schell sprach von einem signalisierten Planungsbeginn 2023.