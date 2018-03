Ingoldingen bezahlt Führerscheine für Feuerwehrleute

Die Gemeinde Ingoldingen wird in den kommenden drei Jahren jährlich fünf Führerscheine der Klasse C für die Feuerwehr Ingoldingen zu 100 Prozent bezuschussen. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend.

Dieser Führerschein ist laut Kommandant Simon Ries notwendig, um in Ingoldingen sowie den Teilorten Muttensweiler und Winterstettendorf das Löschfahrzeug 10 bei einem Einsatz fahren zu dürfen. Der Führerschein kann beim Maschinenring für 1350 Euro pro Teilnehmer erworben werden. Gemeinderat Stephan Müller bestätigte, dass dieses Angebot sehr günstig sei und man es unbedingt wahrnehmen sollte. Zumal dadurch die Qualifikation der Feuerwehrleute deutlich ansteige. Mit dem Führerschein Klasse C kann man alle Feuwehrfahrzeuge in Ingoldingen und Teilorten fahren.

Die Gemeinde entschied sich auch für eine Gesamtübernahme der Kosten, weil Beispiele aus anderen Gemeinden gezeigt hätten, dass bei einer Teilbezuschussung die Bereitschaft den Führerschien zu machen deutlich sinke. Zudem gab Simon Ries bekannt, dass der Nachbarort Hochdorf eine interkommunale Zusammenarbeit bei diesem Projekt vorschlägt, um nochmals 150 Euro Rabatt pro Teilnehmer zu erzielen. Insgesamt sollen fünf Feuerwehrleute pro Jahr den Führerschein machen dürfen. Auch dies befürwortete der Gemeinderat.

Bürgermeister Jürgen Schell informierte den Rat darüber, dass die im Feuerwehr Bedarfsplan von 7. Juli 2016 vorgesehen 50 000 Euro für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Winterstettenstadt bei weitem nicht ausreichten. Nach Angaben des beauftragten Architekten Joachim Schützbach aus Bad Buchau bei einem Vororttermin am 7. Januar dieses Jahres müsse man für den Umbau mit mindestens 200 000 Euro rechnen. Der Rat nahm dies zur Kenntnis und wird darüber in einer der nächsten Sitzungen beraten.