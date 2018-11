Infoveranstaltung für Landwirte

Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen lädt in Kooperation mit dem Kreislandwirtschaftsamt Biberach alle Bauern aus dem Bezirk Ingoldingen, Eberhardzell, Biberach und Umgebung am Montag, 26. November, zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn ist um 20 Uhr im Musikerheim in Ingoldingen. Es informieren in kurzen Referaten das Veterinäramt, das Landwirtschaftsamt sowie der Bauernverband über aktuelle Themen, die für jeden Unternehmer von Interesse sind. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referenten für eine Diskussion und Fragen zur Verfügung.