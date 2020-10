Hundesteuersatzung wird geändert

Der Gemeinderat Ingoldingen tagt am Donnerstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr öffentlich im Rief-Haus in Winterstettenstadt. Auf der Tagesordnung stehen Fragen der Bürgerschaft, die Protokollverlesung, Baugesuche, das eingeschränktes Industriegebiet „Ziegelei“ in Muttensweiler (Aufstellungsbeschluss und Anhörung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit), die Sanierung der Ortsdurchfahrt Wattenweiler mit Anlegung von Gehwegen (Abschluss eines Honorarvertrages für die Ingenieurleistungen zur Planung und Umsetzung), die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde ab 2021/2022 (Vorberatung), die Änderung der Hundesteuersatzung, das Quartier 2020 (Freigabe der Bürgerumfrage, Vorstellung Zeitplan und Organisatorisches).