Großer Sachschaden bei Wohnhausbrand

Rund eine Million Euro Sachschaden sind nach Polizeiangaben bei einem Wohnhausbrand in Winterstettenstadt (Gemeinde Ingoldingen) am Samstagmorgen gegen 0.10 Uhr entstanden. Zeugen hatten das Feuer entdeckt, als aus dem Dach des Wohnhauses Flammen schlugen. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Das Wohnhaus wurde komplett zerstört und muss laut Polizeibericht abgerissen werden. Der Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden aufgenommen.

Weitere Infos hier im Laufe des Tages.