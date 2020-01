Grodter Verein ausgezeichnet

Die Stiftung Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat den Verein Alte Kapelle Grodt für die außerordentlich arbeitsintensive Restaurierung der alten Kapelle in Grodt sowie den Erhalt mehrerer Feldkreuze ausgezeichnet. Für herausragende Aktivitäten zum Erhalt oder zur Neuerrichtung christlicher Wegzeichen in der Diözese hat deren Stiftung den Stiftungspreis für 2019 vergeben. Er ging an acht Gruppen und Privatpersonen, die sich in vorbildlicher Weise für christliche Kleindenkmale wie Feldkreuze, Kapellen und Bildstöcke eingesetzt haben. Der Grodter Verein ist einer der Preisträger. Die Jury freut sich besonders über die große Resonanz auf den neu ausgelobten Jugendpreis, der an vier Gruppen vergeben wurde. Insgesamt wurden 5000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.