Gottesbilder sind Vortragsthema

Die Katholische Erwachsenenbildung Ingoldingen lädt am Mittwoch, 30. Januar, von 14.30 Uhr an zu einem Vortrag mit dem Thema „Gottesbilder unseres Glaubens – Gefahr oder Wonne?“ in den Gemeindestadel in Ingoldingen ein. Referent ist Gerd Steinwand, Diplom-Theologe aus Allmendingen.

Menschen brauchen ein Bild von Gott, damit ein guter Zugang zu ihm möglich ist, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Viele Einflüsse prägen dieses Gottesbild, von der kindlichen Erziehung bis zu vielerlei Lebenserfahrungen. Der Referent Steinwand wird anhand von biblischen Texten erläutern, welches Bild von Gott Jesus vermittelt hat. Er wird anhand von Lebensgeschichten aus seiner langjährigen Praxis als Seelsorger aufzeigen, wie sich die verschiedenen Bilder von Gott auf Menschen auswirken können.