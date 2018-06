Gemeinde meldet doch Bedenken an

Im Planfeststellungsverfahren zur Elektrifizierung der Südbahn möchte die Gemeinde Ingoldingen nun doch ihre Bedenken anmelden. Da nach Untersuchungen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche zu erwarten sind, hatte die Gemeinde zu einem früheren Zeitpunkt noch keine Einwendungen gegen die Elektrifizierung erhoben. Nicht in die schalltechnische Untersuchung mit einbezogen wurde allerdings Gensenweiler. Begründung: Gerichtlich gefordert werde nur eine Untersuchung an Stellen, an denen Straße oder Kreuzung zusammentreffen, so Bürgermeister Jürgen Schell in der Sitzung. Dies treffe für den Weiler nicht zu, was wiederum von den im Ratssaal anwesenden Anwohnern bestritten wurde. „Es ist auch für mich unverständlich, dass Gensenweiler nicht mit untersucht wurde“, so Schell, der den Beschlussvorschlag daraufhin abänderte. Die Gemeinde meldet nun – nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats – ihre Bedenken an, dass Gensenweiler nicht Teil der schalltechnischen Untersuchung war.