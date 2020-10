Geld für Breitbandausbau: „Weiße Flecken“ sollen weg

Die Gemeinde Ingoldingen erhält 2,9 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm zur Breitbandversorgung „Weißer Flecken“. Auch andere Kommunen im Kreis Biberach profitieren.

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU) freut sich über die Zusage über etwas mehr als 4,5 Millonen Euro Breitbandförderung für drei Gemeinden in seinem Wahlkreis. Demnach erhalten Ingoldingen 2,9 Millionen Euro, Wain 1,4 Millionen Euro und Betzenweiler 211 000 Euro für den Ausbau.

„Insgesamt wurden die Städte und Gemeinden im Wahlkreis Biberach in diesem Jahr bereits mit fast 75 Millionen Euro beim Breitbandausbau unterstützt“, teilt Rief mit. Da die Förderquote in der Regel bei 50 Prozent liege und die Programme von Bund und Land so verzahnt seien, dass insgesamt bis zu 90 Prozent gefördert werden können, kämen Investitionen in gut der doppelten Höhe zusammen. „Das ist ein wichtiger Schub für unsere Region.“ Diese Mittel würden auch gebraucht, da es für die Gemeinden oft schwer sei, die vielen kleineren Ortsteile und Weiler anzuschließen. Es sei wichtig, in der Fläche weiter vorankommen. Die Regierungskoalition habe vereinbart, jährlich acht Milliarden Euro in den Breitbandausbau zu investieren. Ein erheblicher Teil soll in die ländlichen Räume fließen.

„Wir haben jetzt die Zusage der EU, ab 2023 auch Gebiete zu fördern, die bereits mit höheren Bandbreiten als 30 Megabit pro Sekunde versorgt sind, was bisher als unerlaubte Beihilfe für die Netzbetreiber gewertet wurde. So kann der Gigabit-Ausbau bald weiter vorankommen“, so Josef Rief.