Freie Plätze in Kursen in Ingoldingen

Bei der Volkshochschule in Ingoldingen beginnen neue Kurse: Ein Schnuppernachmittag für die Gesundheit bietet der Kurs Strömen (E 30176) mit Karin Rutka findet am Samstag, 10. November, von 14 bis 18 Uhr im Gemeindestadel statt. Jin Shin Jyutsu ist eine traditionelle Heilkunst, die allerdings in der westlichen Wissenschaft nicht anerkannt ist. Einfache Handgriffe sollen die Balance die Selbstheilungskräfte fördern, heißt es in der Kursbeschreibung.

Der Kurs „Wohlbefinden und Merkfähigkeit – Gymnastik nach Dr. Dennison“ (E 30219) beginnt am Mittwoch, 14. November, von 19 bis 21.15 Uhr ebenfalls im Gemeindestadel Ingoldingen und geht über zwei Abende. Renate Klingler zeigt Übungen, die schon bei fünf Minuten täglicher Gymnastik Stress abbauen, die Immunabwehr stärken und die Konzentrationsfähigkeit steigern soll.