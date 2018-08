Franz Denzler aus Dürmentingen musiziert seit 70 Jahren

Die Musiker des Kreisseniorenorchesters (KSO) Biberach haben bei ihrer Hauptversammlung mit Sommerfest im Rief-Haus in Winterstettenstadt gefeiert und Rückblick gehalten. Dabei wurden auch langjährige Musiker ausgezeichnet. Mit einem musikalischen Ständchen begann der Abend.

Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Biberach und Hubert Kempter, Generalsekretär des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, zeichneten verdiente Musiker aus. Aus den Händen von Hubert Kempter erhielt Flügelhornist Franz Denzler aus Dürmentingen die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 70 Jahre aktives Musizieren. Kempter ließ in seiner Laudatio die vielen Stationen von Denzler im Verein Revue passieren. Neben seiner Musikertätigkeit begleitete er im Musikverein Dürmentingen viele Jahre das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, Schriftführers, Dirigenten und Jugenddirigenten. Seit 2006 spielt Denzler im KSO. „Das Seniorenorchester bietet älteren Musikern die Möglichkeit weiter zu musizieren und somit kommen solch schöne Ehrungen zu zustande“, sagte Kempter.

Robert Schafitel aus Sulmingen und Clemens Schenk aus Weihungszell erhielten aus den Händen von Michael Ziesel eine Ehrung für 50 Jahre aktives Musizieren. Robert Schafitel war neben seiner Musikertätigkeit im Musikverein Maselheim viele Jahre dessen Vorsitzender und Jugendleiter sowie im Kreisverband stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender der Stiftung Jugendförderung. Clemens Schenk war im Musikverein Hörenhausen 43 Jahre Klarinettist, 24 Jahre stellvertretender Vorsitzender, und viele Jahre Medienreferent, Schriftführer und Beisitzer.

Der Geschäftsführer des Kreisseniorenorchesters, Walter Reklau, berichtete in seinem Rückblick von zehn musikalischen Auftritten im vergangenen Geschäftsjahr. Mit Freude erinnerte er auch an die Besichtigung der Heggbacher Einrichtungen, Auftritte bei den Jubiläen der Seniorenorchester Bodensee und Calw sowie an andere Zusammenkünfte. An bevorstehenden Terminen nannte Reklau das Jubiläum des Seniorenorchesters Sigmaringen, den Kreisseniorennachmittag in Unlingen, das Serenadenkonzert mit dem KSO Ulm und die Betriebsbesichtigungen bei Schwörer-Haus in Oberstetten und Berger in Ummendorf. Weiter verkündete Reklau, dass Dirigent Hans Ruf aus gesundheitlichen Gründen das Orchester nicht mehr voll übernehmen könne und deshalb offiziell aufhöre. Reklau dankte Ruf und sagte: „ Hans, du hinterlässt ein wohl bestelltes Feld, ohne dich hätten wir diesen Leistungsstand nicht. Die offizielle Verabschiedung erfolgt bei der kommenden Kreisversammlung“.

Walter Schiele erinnerte mit einer Bildershow an das Vereinsjahr und gab die Anwesenheitsstatistik von Proben und Auftritten bekannt. Der bisherige stellvertretende und neue Dirigent Heinrich Rothermel, der seit September 2017 alle Proben und Auftritte leitete, sagte: „Ich habe versucht, Hans zu aller Zufriedenheit zu vertreten.“ Für die Zukunft werde er den Schwerpunkt auf Klangausgleich, Rhythmik und Dynamik legen. „Meine Vorstellung ist eine gehobene Unterhaltungsmusik, Solostücke und leichte konzertante Musik zu machen. Ich möchte das Orchester im Sinne von Hans weiterzuführen“.

Kreisvorsitzender Michael Ziesel lobte das Engagement der Musiker des KSO und sagte jegliche Unterstützung des Kreisverbandes zu. Mit einem musikalischen Ständchen für die anwesenden Partner und die Ehrengäste vom Musikverein Winterstettenstadt hatte der Abend begonnen. Vorsitzender Stefan Köberle vom gastgebenden Musikverein Winterstettenstadt stellte während einem Ständchen von einigen Winterstetter Musikanten seinen Verein vor und lud schon zum Kreismusikfest im Juni 2021 nach Winterstettenstadt ein.