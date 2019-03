Frühjahrskonzert in Winterstettenstadt

In der Schützenstraße in Bad Waldsee hat es in den frühen Montagmorgenstunden einen Einsatz der Bundespolizei gegeben. Nach SZ-Informationen wollen Anwohner beobachtet haben, wie vermummte Polizisten einen Haus gestürmt hätten. Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz auf SZ-Anfrage bestätigte, gab es einen Einsatz im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Näheres war am Montag nicht zu erfahren. Im Laufe des Dienstags will die Behörde weitere Informationen bekannt geben.