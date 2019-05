Florian Babion erhält die meisten Stimmen

In Ingoldingen hat es bei der Kommunalwahl eine hohe Wahlbeteiligung gegeben. 68,8 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Elf der Sitze gingen an die Freien Wähler, drei an die Kandidaten der CDU.

Nur vier der Kandidaten schafften es nicht in den Gemeinderat: Jörg Baur-Cleppien, Stefanie Fischer, Stefan Walz von den Freien Wählern und Marc Zinser von der CDU. Am meisten Stimmen erhielt Florian Babion (1593), der neu im Gemeinderat ist. Sowohl Marianne Müller, Ortschaftsrätin von Winterstettenstadt, als auch der Ortsvorsteher von Winterstettendorf, Rainer Traub, sitzen die nächsten fünf Jahre mit Stimmrecht im Gemeinderat.

So haben die Ingoldinger gewählt:

Freie Wähler

Florian Babion 1593

Roland Voltenauer 1453

Gerd Weiler 836

Paul Schmid 1209

Jörg Baur-Cleppien 825

Stefan Ballschuh 663

Klaus Schmid 881

Andreas Wahl 1107

Stefanie Fischer 648

Marianne Müller 1174

Stefan Walz 301

Rainer Traub 1242

Claus Lemmle 1573

Ralf Elgas 1004

CDU

Wolfgang Riedle 795

Klaus Merk 1013

Stephan Müller 994

Marc Zinser 581