Feuerwehr Ingoldingen hat neuen Kommandant und neuen stellvertretenden Kommandanten

Mitte November hatte die Freiwillige Feuerwehr der Einsatzabteilung Ingoldingen ihre Abteilungsversammlung abgehalten. Dabei wählten die Angehörigen der Einsatzabteilung Ingoldingen Alexander Ruß zum Abteilungskommandanten und Tobias Meseck zu dessen Stellvertreter. Nun stimmte der Gemeinderat der Wahl des Kommandanten und seines Stellvertreters der Einsatzabteilung Ingoldingen zu. Ein Dank ging auch an Tobias Buohler für die fünfjährige Amtszeit als Abteilungskommandant der Einsatzabteilung Ingoldingen. „Sie leisteten rund um die Uhr einen freiwilligen und ehrenamtlichen Dienst zum Schutz der Menschen in Ingoldingen. Uns ist bewusst, dass solch eine ehrenamtliche Tätigkeit heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Der Dank galt ebenfalls dem ehemaligen Stellvertreter Alexander Ruß, der nun die neue Aufgabe als Abteilungskommandant übernimmt.