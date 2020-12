Niclas Gröber vom SV Winterstettenstadt ist bei der Aktion „Bleib Fair“ als Monatssieger im September ausgezeichnet worden. Das teilt der Württembergische Fußballverband (WFV) mit.

Beim Kreisliga-A-I-Spiel FC Blau-Weiß Bellamont gegen SV Winterstettenstadt meldete der Schiedsrichter nach WFV-Angaben, ein besonders faires Verhalten. Niclas Gröber gab eine Abseitsstellung zu, die zu einem Tor für Winterstettenstadt führte, der Spielstand lautete zu diesem Zeitpunkt noch 1:1. Am Ende gewann Bellamont mit 3:1. Wäre Winterstettenstadt mit 2:1 in Führung gegangen, wäre vielleicht ein Sieg oder Punktgewinn gegen Tabellenführer Bellamont drin gewesen, der zu diesem Zeitpunkt jedes Spiel gewonnen hatte. Für diese Fairplay-Geste wurde Niclas Gröber laut WFV ausgezeichnet. Als Preis bekommt er unter anderem Tickets für ein Spiel des VfB Stuttgart, sobald wieder vor Zuschauern gespielt wird und die Mannschaft bekommt einen „Bleib Fair“-Trikotsatz. Darüber hinaus ist Gröber am Saisonende zur großen Jahressieger-Ehrung eingeladen, heißt es in der Verbands-Mitteilung.