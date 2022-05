Fahrabzeichen und Longierabzeichen beim RFV Ingoldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein wahrer Prüfungsmarathon fand an 15. Mai beim Reit- und Fahrverein Ingoldingen statt. Fünf Teilnehmer starteten früh morgens mit der Prüfung zum Longierabzeichens Kl. 5. Voraussetzung hierfür ist der Besitz des Pferdeführerscheins/Umgang (diese Prüfung fand bereits im Frühjahr statt) oder eines Fahr- und Reitabzeichens . Mit einem praktischen Teil mit Pferd und einem anschließenden Prüfungsgespräch mit den Richtern Alwin Kunze und Beate Depfenhart endete die Prüfung.

Anschließend wurde die Prüfungen zum Fahrabzeichen und Kutschenführerschein abgelegt. Nach einer achtwöchigen Vorbereitung in Theorie und Praxis durch Hans Hänle mussten die acht Teilnehmer verschiedene Stationen in der Prüfung durchlaufen. Theorieprüfungen auf dem Gebiet der Fahrlehre und am Fahrlehregerät, praktisches Aufschirren und Anspannen der Pferde, praktisches Fahren im Straßenverkehr sowie das Fahren einer Dressuraufgabe auf dem Fahrplatz standen auf dem Plan.

Glückliche und entspannte Gesichter gab es nach diesem langen Prüfungstag, als die Richter bekannt gaben, dass alle Teilnehmer ihre Prüfung bestanden hatten.

Alwin Kunze und Beate Depfenhart übergaben die Urkunden, Martin Bornheft , Vorstand des RFV Ingoldingen beglückwünschte alle Teilnehmer und wünschte allzeit gute und unfallfreie Fahrten mit der Kutsche.

Der Verein bedankt sich bei Dr. Helmut Feußner, Susanne Schneider und Berthold Maurer, die ihre Pferde und Pferdegespanne dem Verein und den Prüflingen zur Verfügung gestellt haben. Ein Dank auch an alle Teilnehmer und Organisatoren und den Richtern für diesen gelungenen Tag.