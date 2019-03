Mit dem fetzigen Lustspiel „Perlahochzeit“ hat die Theatergruppe Winterstettendorf am Samstagabend in der Gemeindehalle Winterstettendorf eine gelungene Premiere geboten.

Der Dreiakter von Rolf Bechtel war ein köstliches Katz- und Mausspiel mit Turbulenzen, schlagfertigem Witz, gewürzt mit einer großen Prise Humor.

Zum Inhalt: Heinrich, genannt Heini, und Evi Sandmann (Hubert Ruß und Stefanie Schmid) sind seit 30 Jahren verheiratet und jetzt wird Perlenhochzeit gefeiert. Beide machen vor dem Fest einen Spanienurlaub und kehren mit einem früheren Flug als geplant zurück. Heinrich plagt der Hunger. Beide beschließen, in die Gastwirtschaft „Bären“ zu gehen, um Heinrichs „Bärenhunger“ zu stillen. Doch dann taucht Schwiegertochter Rosi (Melanie Franz) im Hof der Sandmanns auf.

Evi kann ihre Schwiegertochter nicht ausstehen und beschließt mit Heini, sich hinterm Sofa im Wohnzimmer zu verstecken, in der Annahme, Rosi werde gleich wieder gehen. Doch weit gefehlt! Rosi bleibt und weitere Familienmitglieder kommen dazu, um die Überraschungsfeier, die Perlenhochzeit für Heini und Evi, vorzubereiten. Heini und Evi müssen ihre Verstecke ständig wechseln. Mal hinter dem Vorhang, unterm Tisch, hinter der Türe oder hinter dem Schrank, auf dem Heinis Lieblingskakteen aufgestellt sind. Doch was für eine Blamage, wenn die beiden im Wohnzimmer hinter Möbeln und Vorhängen versteckt, entdeckt würden. Für das Jubelpaar gibt es nichts zu jubilieren. Schlimmer noch ist aber das, was sie so zu hören bekommen. Sohn Jo (Thomas Bleher) hat seine reizvolle Chefin Maja Grell (Patricia Schick) im Schlepptau. Der Sohn Max kann die Augen nicht von der Nichte der Nachbarin Frau Schnabel (Lilli Laux), Tina (Sarah Baur), lassen. Heinis bester Freund und Kollege Eddi Frosch (Anton Herberger) ist ebenfalls zu den Vorbereitungen eingeladen. Ungewollt erfahren Evi und der ewig hungrige Heini dabei einiges, was die Verwandtschaft, Freunde und Nachbarn von ihnen so denken. Unangenehme Verdächtigungen, Intrigen und jede Menge peinliche Situationen treten auf, von denen Heinis Freund Eddi dem Sohn Max brühwarm erzählt. So weiß er von angeblicher Vorliebe seines Vaters Heini für halbseidene Damen: „Immer auf der Pirsch, der Hirsch. Er wird auch ‚Tabasco Heini’ genannt, weil er immer scharf ist.“ Auch Ehefrau Evi fällt von einem Schreck in den anderen. Ein Baby, das aus einer Liaison ihres Gatten mit seiner Sekretärin stammen soll, bereitet nicht nur Heini Kopfzerbrechen.

Das 130 Minuten lange turbulente und irrwitzige Versteckspiel unter der Regie von Gebhard Maucher war geprägt von temporeichen Dialogen und Wortwitz. Die Komödie voller Stimmungskomik und schlagfertigem Witz ließ die Zeit wie im Flug vergehen. Mit viel Szenenbeifall würdigte das Publikum die Darbietungen.