Erziehung – eine Gratwanderung

Manfred Faden, pädagogischer Berater und Grund- und Hauptschullehrer, hält am Dienstag, 27. Februar, um 20 Uhr im Gemeindestadel in Ingoldingen einen Vortrag zum Thema Erziehung. Die Teilnahme am Vortrag kostet fünf Euro. Veranstalter ist die Initiative Elternschule sowie die katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau.

Erziehung – das ist eine Gratwanderung zwischen Halt geben und Loslassen. Doch was brauchen Kinder, um sich gesund entwickeln zu können? Eltern wollen in der Regel das Beste für ihr Kind. Unterschiedliche Ansichten zum Thema „Erziehung“ können Eltern leicht verunsichern. Laut Faden gibt es in uns ein „Grundwissen“ zum Thema Erziehung, das uns auf einer nicht bewussten Ebene begleitet. Die Kunst in der Erziehung sei es, überliefertes Wissen mit den Erkenntnissen der Hirnforschung zu verbinden und somit den Kindern eine angemessene Unterstützung zu geben. Der Votrag beschäftigt sich damit, was Eltern tun können, um ihrem Kind eine Grundlage zu vermitteln, die ein gelingendes Leben ermöglicht. Er spricht außerdem über die Grundpfeiler der Erziehung (Erlaubnis und Schutz), neueste Erkenntnisse der Hirnforschung, warum Kinder starke Eltern brauchen und was Kinder in ihrer Entwicklung blockieren kann.