Erweiterung des Muttensweiler Gewerbegebiets Birkenmoos geplant

Im Ingoldinger Ortsteil Muttensweiler soll das Gewerbegebiet Birkenmoos erweitert werden. Dazu fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Aufstellungsbeschluss, um den bestehenden Bebauungsplan zu ändern. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Die Erweiterung soll in westlicher Richtung, also Richtung Steinhausen erfolgen und der dort ansässigen Schlosserei die Möglichkeit geben, sich eventuell zu vergrößern. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des bestehenden Betriebs geschaffen. Das Gebiet Birkenmoos liegt am nordwestlichen Ortsrand von Muttensweiler und umfasst künftig eine Gesamtfläche von 1,4 Hektar. Nach Angaben von Planer Roland Groß, der in der Sitzung das Projekt vorstellte, hat der Betrieb in östlicher Richtung keine Möglichkeit, sich zu erweitern. Durch einen Lärmschutzwall sei das Wohngebiet in südlicher Richtung nicht durch den Betrieb beeinträchtigt. Zudem liege das zusätzliche Gebiet noch weiter von der Wohnbebauung entfernt und werde ebenfalls einen Lärmschutzwall erhalten.

Nach Angaben des Büros Menz aus Tübingen ist die geplante Bebauung aus naturschutzrechtlicher und landschaftsplanerischer Sicht kein Problem, obwohl der Boden, das Grund- und Oberflächenwasser sowie die biologische Vielfalt durchaus beeinträchtigt werden. Altlasten seien dort keine vorhanden. Die Schlosserei ist dort seit knapp sechs Jahren ansässig und beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter. Bis Mitte nächsten Jahren sollen auf dem schon bestehenden Betriebsgelände ein zusätzliches Büro und weitere Sozialräume entstehen.

Nach dem jetzt erfolgten Beschluss des Gemeinderats werde die Öffentlichkeit beteiligt, das heißt, die Bürgerschaft kann sich zu der Planung äußern. Dazu wird der aufgestellte Bebauungsplan einen Monat ausgelegt. Zudem muss die Verwaltung die Stellungnahmen der zuständigen Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange einholen. Danach muss der Gemeinderat die möglichen Einwände und Anregungen abwägen und dann endgültig entscheiden.