Erschließungsarbeiten abgeschlossen

Nach knapp vier Monaten sind die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Bei den Stationen Süd“ in Muttensweiler so gut wie abgeschlossen. Das teilt die Gemeindeverwaltung Ingoldingen mit. Die Belagsarbeiten sollen noch diese Woche abgeschlossen werden. Die Grundstücke wurden vom Vermessungsbüro vermessen und in das Liegenschaftskataster eingetragen. Die Grundstückseigentümer und Bauherren können ab sofort die amtlichen Daten vom Vermessungsamt anfordern.