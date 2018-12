Emotionaler Abschied von Dirigent Sontheimer

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Steinhausen-Muttensweiler am Samstag in der Festhalle Ingoldingen ist Dirigent Helmut Sontheimer nach 13 Jahren emotional verabschiedet worden. Auf Sontheimer folgt Zubler.

Einen gelungenen Auftakt bot Anja Kapitel mit dem Jugendblasorchester „Young Harmony“, bestehend aus aus den Musikvereinen Ingoldingen, Stafflangen und Steinhausen-Muttensweiler. Mit dem Lied„Piraten der Karibik“, aus dem Walt Disney-Film „Fluch der Karibik, arrangiert von Michael Sweeny und der Mittelstufenkomposition „A Disney March Spectacular“ (Ted Ricketts), punkteten die 37 Jungen und Mädchen mit exaktem Spiel und einem schönen Vortrag. Ronja Mayer und Jonas Zinser machten die Ansage und ohne Zugabe durften die Jugendlichen nicht von der Bühne.

Gut gelaunt startete das Blasorchester Steinhausen-Muttensweiler mit Helmut Sontheimer mit der „Concert Fanfare“ von Kees Vlak in den Abend. Das wilde Schweizer Pilatus-Bergmassiv und die Sagen, die es umranken, inspirierten den Komponisten Steven Reineke zu dem Stück „Pilatus: Berg der Drachen“. Nach dem Windsäuseln um den Berg, von den Blechbläsern effektvoll mit den Mundstücken erzeugt, vermittelt ein leise vorgetragenes Holzbläsersolo Frieden und Ruhe. Dissonante und im Fortissimo vorgetragene Posaunenklänge zerreißen die Idylle. Die herausfordernde Komposition wurde von den Akteuren hervorragend interpretiert.

Charakteristische Typen der böhmischen Tänze waren danach in Dvoráks „Slawischer Tanz Nr. 4“ zu hören. Mit dem Einzugsmarsch aus Ben Hur, „Marsch der Wagenlenker“, (arrangiert Ed Keely), ging es nach der Pause weiter. Nach „Imagasy“ (Thiemo Kraas) erzählte das Werk „Die Hexe und die Heilige“ von einem dunklen Kapitel des Mittelalters, den Hexenverfolgungen. Temperamentvoll und mit kernigem Bigband-Sound wurde das Rock-Musical „Mitternachtstänzer“ von Kees Vlak, im Pseudonym Luigi di Ghisallo, präsentiert. Das klangvolle und mit guter Dynamik diszipliniert musizierende Orchester verabschiedete sich mit dem modernen, lebhaft intonierten Marsch „Kaiserin Sissi“ (Timo Dellweg).

Und dann kam ein Moment der Emotionen: „Es waren 13 schöne und erfolgreiche Jahre, die Du den Musikverein geprägt und geführt hast“, sagte Vorsitzender Josef Krug in seiner Laudatio an den scheidenden Helmut Sontheimer gewandt. „Wir haben Respekt und danken Dir, dass Du nach einem schweren familiären Schicksalsschlag das Dirigentenamt weiter geführt hast“. Mit je einer weißen Rose und Umarmungen verabschiedeten sich die 22 Musikerinnen der Kapelle bei Helmut Sontheimer. Ein nicht enden wollender Applaus der rund 260 Zuhörer unterstrich den Dank. Helmut Sontheimer dankte für die kollegiale Zusammenarbeit. „Es war eine schöne Zeit mit netten Erinnerungen“, die er nicht vermissen wolle, fügte er hinzu. Als Dirigentennachfolger stellte Vorstand Krug Georg Zubler aus Hosskirch vor. Mit der emotionalen Hymne an die Freundschaft „The Way Old Friends Do“ (Wie es alte Freunde tun), von ABBA, verabschiedeten sich die 56 Akteure mit Helmut Sontheimer.