Einbruch in Firma in Ingoldingen

In Ingoldingen ist am Wochenende ein Unbekannter in einen Betrieb eingestiegen. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, brach der Täter in die Firma in der Mühlstraße ein. Hierfür nutzte er wohl aus, dass ein Fenster am Gebäude gekippt war. Im Betrieb brach er dann eine Tür zu einem Aufenthaltsraum auf. Er öffnete mehrere Schränke und Schubladen, in denen er jedoch keine Beute fand. Letztlich nahm der Einbrecher eine Kaffeemaschine mit.

Die Polizei Bad Schussenried, Telefon 07583/942020, nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.