Ehrungen für zwei Musiker und Dirigent Jürgen Reder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Weihnachtskonzert des Musikverein Ingoldingen bot endlich wieder die Möglichkeit Ehrungen im festlichen Rahmen durchzuführen. Drei Musiker des Musikvereins wurden im Rahmen des Konzerts für Ihre Treue und Ihr Engagement zum Verein und zur Musik vom Vertreter des Kreisverbandes Biberach, Dietmar Ruß, geehrt.

Die Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg (BVBW) in Gold für 30-jährige aktive Tätigkeit erhielt Hanjo Gnann. Hanjo spielt Flügelhorn, war lange Zeit in der Vorstandschaft tätig und ist am Waldfest für Technik und Elektrik zuständig. Lobenswert ist zudem sein guter Probenbesuch. Dieses Lob gebührt auch Silvia Gleinser, die die BVBW- Fördermedaille in Gold für 20-jährige Tätigkeit erhielt. Sie spielt Tenorsaxophon und ist seit 2002 als Schriftführerin in der Vorstandschaft tätig. Silvia übt ihr Amt sehr gewissenhaft aus und behält in den Sitzungen stets den Überblick bei allen Themen.

Nach nur 4 Monaten Dirigententätigkeit beim Musikverein Ingoldingen wurde Jürgen Reder die BVBW-Dirigentennadel in Silber für 15-jährige Tätigkeit verliehen. Seit fast 44 Jahren ist Jürgen aktiver Musiker. Dirigiert hat er bereits die Jugendkapelle in Berg (Ravensburg), sowie den MV Schweinhausen von 1995-2008. Seit September 2022 ist er Dirigent in Ingoldingen.

Der Musikverein gratuliert den Geehrten und bedankt sich für das tolle, ehrenamtliche Engagement.