Drei Chöre begeistern bei der Kirbe im Rief-Haus

Beim „Fröhlichen Sängerabend“ des Sängerkranzes am Samstag 15. Oktober erlebten die Besucher ein großartiges Programm, bei dem sich hervorragender Gesang mit lustigen Einlagen abwechselte. Der neuformierte Kinderchor, unter der Leitung von Melanie Mayer, erfreute die Besucher mit ihrem frisch-fröhlichen Auftritt, wobei die Besucher besonders beim „Sitz-Boogie-Woogie“ zum Mitmachen eingeladen wurden. Was die Dirigentin in nur vier Singstunden mit ihren Schützlingen einstudiert und dargeboten hat, honorierten die Gäste mit reichem Beifall.

Auch der Versuch des Vereins, wieder einen Jugendchor zu etablieren, war erfolgreich, wenn auch mit einer bescheidenen Anzahl von im Moment nur acht Aktiven. Diese jedoch begeisterten die Besucher, ebenfalls unter dem Dirigat von Melanie Mayer, und durften erst nach einer geforderten Zugabe die Bühne verlassen.

Mit den Chören „Kirbe ist em Dörfle heut“ und der „Sauerkrautkandate“ eröffnete der gemischte Chor den zweiten Teil des Abends und hat die Besucher überzeugt, dass die Sängerinnen und Sänger unter der bewährten Leitung von Conny Christ, auch trotz Corona-Zwangspause sehr wohl an das vorherige Niveau anschließen können. Maria Jäggle verstand es in ihrer unnachahmlichen humorigen Art, durch das abwechslungsreiche Programm zu führen, und Anton Marx und Martin Christ bereicherten den Abend durch humorvoll vorgetragene, zum Programm passende Gedichteinlagen und machten das auch mit modernen Kompositionen gespickte Programm zu einem tollen Konzerterlebnis. Am Flügel wurden die Chöre von Ulrike Marquart meisterhaft begleitet.

Geehrt wurden Klara Zech für 20-jähriges- und Paul Strobel für 30-jähriges-Singen sowie Martin Christ für 40 Jahre und Maria Jäggle für 50 Jahre Singen von Erwin Gehring, als Vertreter des Oberschwäbischen Chorverbands.

Nach den Schluss- und Dankesworten der Vorsitzenden Monika Zinser klang das Konzert aus. Mit stürmischem Beifall erreichten die begeisterten Besucher, dass die Akteure sich mit zwei Zugaben bei den Hörern für ihre Aufmerksamkeit bedankten. Ein nicht nur musikalisch großartiger Abend ging damit zu Ende.