DOSB-Präsident Hörmann in Ingoldingen

„Perspektivisch fit?“ ist der Titel einer Veranstaltung mit Alfons Hörmann, dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), am Dienstag, 19. Mai. In der Turnhalle des Sportvereins Ingoldingen wird der oberste Repräsentant des deutschen Sports ab 19.30 Uhr aktuelle gesellschaftliche und politische Herausforderungen für den organisierten Sport aus seiner Sicht darlegen und mit den Anwesenden diskutieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hörmann repräsentiert mehr als 89000 Turn- und Sportvereine in Deutschland mit rund 27 Millionen Mitgliedern. „Welchen möglichen Hürden Sport und Politik auf dem Weg in die Zukunft gemeinsam gegenüberstehen und wie sie überwunden werden können, diskutieren wir an diesem Abend“, erläutert die Biberacher Sportkreisvorsitzende Elisabeth Strobel, die Hörmann zusammen mit dem Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster. eingeladen hat. „Sport bewegt unsere Gesellschaft – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne“, ergänzt der 43-Jährige. Sport leiste nicht nur einen Beitrag zur Gesundheit, sondern bringe Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen und vermittle zentrale Werte des gemeinsamen Miteinanders. „Deshalb unterstützt die Politik den organisierten Sport bei der Erfüllung dieser Aufgaben“, so Gerster.

Der Eintritt zu der Veranstaltung in Ingoldingen ist nach Veranstalterangaben frei.