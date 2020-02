Gut zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung haben die Dorfer Narrenvereine sowie die Voltigiergruppe Ingoldingen bei der Fasnet am Sonntagabend geboten. Anmutende Akrobatik, flotte Tänze, gewürzte Sketche und ein komödiantisches Feuerwerk der Kabarettgruppe zogen das Publikum in der Gemeindehalle in ihren Bann.

Gleich bei vier Programmpunkten glänzten die sechs Kabarettisten mit schauspielerischem Können, toller Kostümierung und Witz. Bei einer Bauerndemo in Berlin hatten sie neben ihren Traktoren und derben Sprüchen sogar „Kuhsoichgranaten“ dabei. Turbulent ging es bei ihrer Tour als Sternsingergruppe zu. Die Besuche in den verschiedenen Häusern verliefen dabei nicht immer nach Plan.

Beim Punkt „Knapp daneben“ traten sie als Bier-, Wein- und Whiskeyflaschen verkleidet mit A-cappella-Gesang auf. „Wenn selbst ein Bier nicht mehr schmeckt wie ein Bier, dann sind wir jenseits von Schussaried“ war einer der Texte, die erklangen. Als letzter Beitrag war Jumping Fitness angesagt. Guru Ferdinand arbeitete mit Licht, fernöstlicher Musik gemäß dem tibetischen Jogameister Yogurette. Bei einigen Übungen nahm er auch das Publikum mit.

Die Theatergruppe machte in einem Sketch Werbung für die Propellerparty zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins. Weiter ging es bei einem Dialog um die Sparpolitik der Gemeinde und die Abschaffung der Mausschwanzprämie. Pech für einen Mauser, der seine gesammelten Mausschwänze noch nicht eingelöst hatte.

Einen großartigen Auftritt hatte die Voltigiergruppe vom Reit- und Fahrverein Ingoldingen. Beim Motto „König der Löwen“ bot die Gruppe zur Musik aus dem gleichnamigen Musical eine grandiose Show in passenden Kostümen. Mit den professionell dargebotenen turnerischen und akrobatischen Übungen am Boden, wie auf ihrem Elefanten, bewegten sie das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen.

Einheitlich elegant gekleidet fegten die Mitglieder der Volkstanzgruppe bei ihrem Twist über die Bühne. Selbst die geforderte Zugabe brachte die Akteure Ü40 nicht außer Atem. Einen fulminanten Tanz zu rockigen Melodien zeigten die jüngeren Mitglieder vom Musikverein und der Landjugend. Ebenfalls von dieser Gruppe gab es eine Nachahmung der RTL-Fernsehshow „Der Bachelor“. Auf die Dorfer Eigenheiten angepasst, hatte es Bachelor Roman mit eigenwilligen Kandidatinnen zu tun. Anstatt einer Rose gab es zum Weiterkommen eine Saitenwurst.

Zu den Dorfer Fasnetsliedern versammelten sich nochmals alle Akteure beim Finale des gelungenen Fasnetsabends auf der Bühne.