Der direkte Kontakt ist weiterhin da

Nach vergeblichen Versuchen, einen hauptamtlichen Ortsvorsteher für Winterstettendorf und Winterstettenstadt zu finden, haben seit 1. August zwei Ehrenamtliche die Ämter übernommen: Die bisherige Stellvertreterin Marianne Müller ist nun Ortsvorsteherin von Winterstettendorf. Rainer Traub ist für Winterstettenstadt zuständig.

„Mir liegt meine Heimat am Herzen. Ich will, dass sie sich weiterentwickelt“, sagt Rainer Traub. Ein Projekt, dass ihm daher besonders wichtig ist, ist die grundlegende Sanierung der Ortsdurchfahrt. Auch in Winterstettendorf liegt in den nächsten Jahren der Fokus auf dem Thema Straßen – vor allem in Wattenweiler, denn dort fehle ein Gehweg. „In Wattenweiler ist die Straße an dieser Stelle schmal, obwohl sie ein Zulieferer zur B30 ist. Das ist eine gefährliche Stelle“, so Marianne Müller.

Eine weitere wichtige Aufgabe: neue Baugebiete erschließen. In Winterstettendorf beispielsweise sei das letzte Neubaugebiet vor zehn Jahren erschlossen worden. „Viele junge Leute kommen zu mir und fragen nach Bauplätzen, weil sie hier wohnen bleiben wollen“, sagt Müller. „Im ländlichen Raum wird es zunehmend schwieriger, Flächen zu erschließen, deshalb werden die Grundstücke in Zukunft wohl kleiner werden“, sagt Traub.

Müller ist nicht ganz neu in ihrer Position, zuvor war sie bereits stellvertretende Ortsvorsteherin. Trotzdem musste sie sich in einige Aufgaben erst neu einarbeiten. „Ich hatte früher nicht so viele bürokratische Aufgaben. Am Anfang musste ich deshalb auch mal im Rathaus in Ingoldingen etwas nachfragen“, sagt Müller. Beide Ortsvorsteher erinnern sich noch gut an die Debatte darüber, ob es besser sei, die Stelle erneut hauptamtlich zu besetzen. Manche Gemeinderäte befürchteten damals, dass aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten der direkte Kontakt zwischen Ortsvorsteher und Bürger abnehmen werde.

Öffnungszeiten kaum geändert

Diese Befürchtung habe sich nicht bewahrheitet, meinen Traub und Müller. Da die ehemalige Ortsvorsteherin Simone Brunold keine volle Stelle gehabt habe, hätten sich die Öffnungszeiten nicht wesentlich verändert, glaubt Rainer Traub. Für die Bürger sei es zwar wahrscheinlich eine Umstellung gewesen, ob sie nun abends anstatt vormittags zur Ortsverwaltung gehen könnten. „Bisher gab es bei mir aber keine Beschwerden, dass ich zu wenig Zeit vor Ort bin“, sagt Traub. Auch bei Müller habe es bisher keine Beschwerden gegeben: „Insgesamt ist es schon weniger offizielle Zeit geworden, das geht ja auch gar nicht anders“, sagt sie. „Das hat sich aber bei den Bürgern so schon etabliert. Dafür werde ich auch mal am Wochenende angerufen. Außerdem bin ich ja ständig im Dorf unterwegs und ansprechbar.“ Was beiden gut gefällt an ihrem neuen Amt ist die Vielfältigkeit. „Wir sind die erste Anlaufstelle für die Bürger und sie kommen mit ganz unterschiedlichen Themen zu uns“, sagt Traub. Die beiden Ortschaften seien über die Vereine sehr eng miteinander verzahnt, in den Ortsverwaltungen arbeite man die Verwaltungsaufgaben dagegen getrennt ab. Wenn es aber ums Netzwerken gehe, würden sie sich hingegen rege austauschen. Denn es gehe darum, Winterstettenstadt und -dorf als Wohn- und Lebensort attraktiv und lebenswert zu halten, sagen beide.

Beide hoffen, dass nach der Kommunalwahl im März noch nicht Schluss ist mit ihren neun Ämtern. „Die Einarbeitung hat gut geklappt, auch die Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Nach den ersten Monaten weiß ich, wie viel Zeit ich wann und wie investieren kann“, so Traub. Die Motivation, das auch noch die nächsten Jahre mit dem neuen Ortschaftsrat zu machen sei definitiv da.