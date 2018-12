Damit Neubürger besser in der Gemeinschaft ankommen

Wo erhalte ich gelbe Säcke? Welche Musikvereine gibt es im Ort und wo kann ich Honig direkt vom Erzeuger kaufen? Wer neu in ein Dorf zieht, kennt sich dort meist nicht aus. In Ingoldingen soll jeder Neubürger daher in Zukunft einen Mentor zugeteilt bekommen, der ihm all diese Fragen beantworten kann und ihm auch sonst mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die Idee für dieses Projekt stammt von Hanno Wolfram, der selbst erst seit fünf Jahren im Ingoldinger Teilort Muttensweiler lebt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ingoldingen stellte er seine Idee der Öffentlichkeit vor – und stieß damit auf große Zustimmung. „Ich habe selbst erlebt, wie schwierig es sein kann, in einem kleine Ort anzukommen, wenn einem niemand hilft“, sagte er. „Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wo ich was am besten einkaufen kann und wer zum Beispiel direkt vom Hof verkauft“, ergänzte er. Seine These: „Wer in ein Dorf zieht, will in der Regel Teil der Gemeinschaft sein, doch wer keine Kinder hat, tut sich meist etwas schwer, Anschluss zu finden.“

Das Mentorenprojekt soll es den Neubürgern erleichtern, sich im Ort zurechtzufinden und in der Gemeinschaft anzukommen. In der Gesamtgemeinde wurden dieses Jahr mehrere Baugebiete erschlossen. 60 Prozent der bereits verkauften Bauplätze gingen an Neubürger. „Wer Kinder hat, findet über die Kita oder die Schule Anschluss im Dorf“, glaubt auch Bürgermeister Jürgen Schell. Alle anderen würden sich wahrscheinlich über eine Hilfestellung in Fragen des Alltags freuen.

Wolfram möchte das Projekt ganz offiziell aufziehen. Mithilfe des Gemeinderats sollen potenzielle Mentoren gefunden werden. Gemeinsam mit allen, die Lust dazu haben, soll dann ein Lehrplan für die Ausbildung der Mentoren erstellt werden. „Die Mentoren sollten Bürger sein, die sich gut auskennen und selbst im Ort gut integriert sind“, erklärt Wolfram. Die Ausbildung soll ihnen helfen, später auch wirklich alle Fragen rund um die Themen Behörden, Schulen, Vereine und Traditionen beantworten zu können. „Die Mentoren sollen wissen, welche Kirchen und andere Konfessionen es in Ingoldingen gibt, welche Vereine wir haben und welche Traditionen und Bräuche in den einzelnen Teilorten wichtig sind“, zählt er auf.

Wer Lust hat, das Projekt mit weiter zu entwickeln oder Mentor zu werden, kann sich direkt bei der Verwaltung im Rathaus melden.