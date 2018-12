CDU-Gemeindeverband: Marc Zinser wiedergewählt

Die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Ingoldingen/Winterstetten haben vor Kurzem einen neuen Vorstand gewählt. Die Leitung der Versammlung hatte Ingoldingens Bürgermeister Jürgen Schell inne.

Die Mitglieder wählten Marc Zinser einstimmig als Gemeindeverbandsvorsitzender wieder. Der langjährige stellvertretende Vorsitzende Mathias Harsch aus Winterstettenstadt schied aus. An dessen Stelle rückte Rosina Eisele aus Hervetsweiler, die zuvor das Schriftamt inne hatte. Das wiederum übernahm Wolfgang Riedle aus Ingoldingen. Beisitzer blieben Franz Gleinser und Franz Würth, beide aus Ingoldingen.

Zinser hatte die junge und frisch installierte Mitgliederbeauftragte des Kreisverbandes, Carina Mäschle eingeladen. Die Gewinnung von Mitgliedern und die anstehenden Kommunalwahlen waren die beherrschenden Themen des Abends, aber auch, wie die Gemeinde weiterentwickelt werde. Bürgermeister Schell berichtete, was er zusammen mit dem Gemeinderat in den kommenden Jahre alles in Ingoldingen voranbringen möchte. Da sei zum einen der Ausbau der Krippen und Kindergärten, zum anderen der Erhalt der Schulen zu nennen. Die neuen Baugebiete würden den Bedarf an Plätzen erhöhen. Die Halle in Muttensweiler müsse renoviert werden, dafür gebe es allerdings keine Zuschüsse. Notwendige Investitionen des Abwasserzweckverbandes würden große Mittel binden. Dass die ärztliche Versorgung auch in Zukunft im Ort gewährleistet sei, treibe ihn um.

Auch für die Senioren solle ein Ort für altersgerechtes Wohnen geschaffen werden. Für Ingoldingen sei er dabei, die Umfahrungen von Ingoldingen und Degernau in den Maßnahmenkatalog des Landes zu bekommen, bei mehr als 10 000 Fahrzeugen pro Tag eine Notwendigkeit. Und bei der Regio-S-Bahn wolle er wie die anderen umliegenden Gemeinden auch eine durchgehende Verbindung bei Aulendorf sowie eine Reaktivierung der 1984 stillgelegten Haltepunkte Schweinhausen, Hochdorf, Unteressendorf und Wattenweiler/Ingoldingen.