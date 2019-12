Carmen Hugger leitet ihr erstes Konzert für Musiker aus Winterstettendorf

Ein hervorragendes Konzert haben die Musiker aus Winterstettendorf am Samstagabend in ihrer Gemeindehalle gegeben. Carmen Hugger leitete nach acht Wochen als neue Dirigentin ihr erstes Konzert in Winterstettendorf.

Mit der modernen Pop-Ouvertüre „Jump and Joy“, zu Deutsch Freudensprünge, begannen die rund 40 Musiker der Jugendkapelle den ersten Konzertteil. Unter der gekonnten Leitung von Maria Schmid zeigten sich die jungen Musiker von den Musikvereinen Winterstettenstadt, Oberessendorf und Winterstettendorf als ausgewogener gut musizierender Klangkörper.

Bei den fröhlichen Rockmelodien mit kurzen Staccato-Noten und dynamischen Synkopen strahlten sie optisch freudige Energie aus. Ebenso bei einem Filmmusikmedley von Hans Zimmer und dem gefühlvoll erklingenden „Über sieben Brücken“. Annika Maucher und Elena Miller zeigten sich als gute Ansagerinnen. Mit der Zugabe „Baba’s Reggae Rock“ beendeten die jungen Musiker ihren gelungenen Auftritt.

Mit feinen, von Glockenschlägen durchsetzten Akkorden, begannen die 56 Musiker des Blasorchesters ihr Eröffnungswerk „Fanfare – The Benefaction from Sky and Mother Earth“. Die Wohltaten von Himmel und Mutter Erde gaben dem Komponisten Satoshi Yagisawa die Inspiration zu seinem Konzertwerk, verkündete Nadine Wiedergrün bei ihren souverän und heiter gestalteten Ansagen. Oftmals stellte sie dabei einen örtlichen Bezug her. So gebe es auch die der Komposition zugrunde liegenden Schlagwörter „Wasser“, „Grün“ und „Erde“ nicht nur in Oyama, sondern auch in Winterstettendorf.

Wunderschöne Klänge und drei Bilder zum besseren Verständnis gab es für die Zuhörer bei „Three Times Blood“. Die Bilder Eisenblut, Erdenblut und Sonnenblut wurden vom Komponisten Fritz Neuböck in wunderbaren Rhythmen und Melodien umgesetzt. Mysteriöse wie auch gefühlvolle Flötentöne, Vogelgezwitscher, warm klingende Passagen im afrikanischen Rhythmus, Gesang sowie virtuose Läufe im Holzregister erklangen in spannender, beeindruckender Weise. Ebenso intonationssicher und mit ausgewogenem Klang ertönten der Konzertmarsch „Hermes“, „Omens of Love“ und „The Mystery of Atlantis“ von dem exakt und dynamisch aufspielenden Orchester.

Den Mythos und Untergang des Inselreichs Atlantis konnte man bei dem im äußersten Pianissimo endenden Stück förmlich spüren. Mit dem schwungvollen Medley „The Lord of The Dance“ beendeten die Musiker mit Dirigentin Carmen Hugger das Konzert mit energiereicher irisch, keltischer Musik und bestachen ein letztes Mal als homogener Klangkörper.

Bei seinen Dankesworten lobte Vorsitzender Thomas Müller vor allem seine erst seit acht Wochen beim Verein tätige Dirigentin Carmen Hugger aus Altshausen. „Danke, dass du zu uns ja gesagt hast“, sagte der Vorsitzende freudestrahlend. „Wir freuen uns schon auf das kommende Jahr mit dir“.

Besinnliche Zugabe

Angesichts der jüngsten, traurigen Ereignisse in einer Musikerfamilie endete das Konzert mit der besinnlichen Zugabe „Abendmond“ von Thiemo Kraas. „Schließen Sie Ihre Augen und hören Sie auf Ihr Herz“, sagte Thomas Müller. „Was in Ihrem Herz ist, kann Ihnen niemand nehmen“.

Während des Konzerts hatte Walter Meseck, Seniorenbeauftragter des Blasmusik-Kreisverbands Biberach, verdiente Musiker ausgezeichnet. Ein Bericht hierzu folgt.