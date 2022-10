Brandserie geht weiter: erneuter Brand in Winterstettenstadt

Die Brandserie geht weiter: In Winterstettenstadt hat es am Mittwochabend erneut gebrannt. Und dieses Mal war es eindeutig Brandstiftung. Aus ermittlungstaktischen Gründen hält sich die Polizei sehr zurück mit der Weitergabe von Informationen. Doch dass ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehe, lässt sich nun nicht mehr leugnen. Das hat ein Polizeisprecher am Donnerstag gegenüber der „Schwäbische Zeitung“ bestätigt.

Gegen 20.30 stellte ein Anwohner am Mittwoch Rauch an einem Schuppen in der Straße Am Ölberg im Teilort Winterstettenstadt fest. Als er nach der Ursache suchte, sah er, dass ein Holzstapel neben dem Schuppen brannte. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, gelang es ihm, das Feuer zu löschen. So konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge zündete der Unbekannte das Holz wohl mit Benzin an, es handelt sich also eindeutig um Brandstiftung. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen ermitteln weiter und sind auf der Suche nach dem Täter. Bisher gibt es jedoch noch keine eindeutigen Hinweise. Es wird nun geprüft, inwieweit das Benzin als Brandbeschleuniger in diesem und eventuell auch in den anderen Fällen benutzt wurde.

Mehrere Vorfälle an einem Wochenende

Zuvor hatte es bereits mehrere Male rund um Ingoldingen gebrannt. In der Nacht von Freitag auf Samstag brannten zwei Traktoren und ein Auto und an einem anderen Ort ein Holzlager, beides in Winterstettenstadt. Von Samstag auf Sonntag zündeten unbekannte Täter dann einen weiteren Traktor auf dem Aussiedlerhof Schiggenmühle an. Der Unbekannte schlug am Fahrzeug eine Scheibe ein und legte dann ein Feuer. An einem circa 200 Meter entfernten Stall zündelte er ebenfalls. In dem Stall befanden sich Tiere. Zum Glück wurde der Eigentürmer schnell auf die Brände aufmerksam. Zusammen mit seiner Frau löschte er die Flammen bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr.

Am Sonntagnachmittag bemerkten Bürger, dass zudem das Feldkreuz nach dem Ortsausgang Winterstettenstadt in Richtung Unteressendorf zerstört worden war. Ortsvorsteher Rainer Traub rief in einem Schreiben die Ingoldinger Bürger auf, sich bei der Polizei zu melden, sofern sie etwas Ungewöhnliches bemerkt hatten. „Die Menschen sind in Sorge und fragen sich, wen es als nächstes treffen wird“, sagte er. „In allen Fällen wurde Schlimmeres nur dadurch verhindert, dass aufmerksame Bürger den Brand rechtzeitig bemerkten. Die Täter scheinen in Kauf zu nehmen, dass Menschen und Tiere zu Schaden kommen. Das macht mich fassungslos.“ Da zudem im gleichen Zeitraum Unbekannte auch noch wenige Kilometer weiter die Bahnschienen bei Hochdorf beschädigten, vermutet er, dass die Taten auf das Konto von ein oder zwei Banden gehen könnten. „Die Bürger von Winterstettenstadt werden nun die Augen offenhalten und alles Auffällige der Polizei melden“, so Traub.