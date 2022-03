Brand: Trockner läuft heiß

In Ingoldingen hat am Mittwoch gegen 23.45 Uhr ein Rauchmelder die Bewohner eines Hauses geweckt. Laut Polizeibericht löschte die Feuerwehr das Feuer und lüftete das Gebäude, bei dem es aus dem Badezimmerfenster qualmte. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein technischer Defekt an einem Trockner die Flammen verursacht haben. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 20 000 Euro. Wie darüber hinaus von den Einsatzkräften zu erfahren war, wurden die Bewohner im Löwen Muttensweiler untergebracht. Alarmiert worden waren die Gesamtfeuerwehr Ingoldingen sowie der Löschzug aus Bad Schussenried, außerdem waren die Polizei und der Rettungsdienst. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ingoldingen