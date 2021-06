Blutspendeaktion in Mehrzweckhalle

Das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet am Mittwoch, 16. Juni, von 14 bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion in der Ingoldinger Mehrzweckhalle. Eine Online-Terminreservierung ist Pflicht. Spendewillige mit Erkältungssymptomen sowie Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen 14 Tage pausieren. Darauf weist das DRK hin. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist laut DRK eine Blutspende möglich. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden.

unter www.blutspende.de/corona