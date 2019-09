Betrunkener Radfahrer stürzt

Eine Fahrt mit dem Fahrrad in Ingoldingen hat im Krankenhaus geendet.

Wie die Polizei berichtet, fuhren zwei Brüder in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Esperlinggasse in Ingoldingen in Richtung Hochdorf. Dabei kam einer der beiden mit seinem Fahrrad ohne fremde Einwirkung zum Sturz und verletzte sich schwer. Beide Männer standen unter erheblichem Alkoholeinfluss und waren absolut fahruntüchtig.

Die Polizei konnte zunächst lediglich Angaben zu einem der beiden Fahrer machen, dieser ist 24 Jahre alt. Die Brüder wurden in eine nahegelegene Klinik verbracht und dort versorgt. Beide mussten Blut abgeben und sehen nun einem Strafverfahren entgegen.