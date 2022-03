Beim Überholen nicht aufgepasst

Zwei Autos sind am Dienstag bei Ingoldingen zusammengestoßen. Laut Polizeibericht fuhr ein 34-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Ford von Ingoldingen in Richtung Degernau hinter einem Lkw. Dahinter fuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW. Der VW-Fahrer setzte zum Überholen an. Als er auf Höhe des 34-Jährigen war, scherte dieser ebenfalls aus. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nur leicht. Dadurch behielten die Fahrer ihre Fahrzeuge unter Kontrolle und konnten anhalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.