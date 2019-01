Der Gemeinderat Ingoldingen hat in einer nicht öffentlichen Sitzung die Bauplatzpreise für die neuen Baugebiete in Muttensweiler und Ingoldingen festgelegt. Das gab Bürgermeister Jürgen Schell bei der jüngsten Sitzung bekannt. Für Muttensweiler wurde der Preis auf 135 Euro und für Ingoldingen auf 140 Euro pro Quadratmeter der Grundstücksfläche festgelegt. Die Gemeinde liege damit im Vergleich zu umliegenden Gemeinden im Mittelfeld, so Schell. In Winterstettenstadt liegt der Preis bei 125 Euro. In diesem Baugebiet sind, Stand Freitag, noch drei Bauplätze frei. Die Vermarktung für die Baugebiete in Ingoldingen und Muttensweiler läuft. Es gebe bereits einige Bewerber, jedoch nicht mehr, als Bauplätze zur Verfügung stünden, so Schell.