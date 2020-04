Bauarbeiten sollen in zwei Wochen starten

Die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz in Degernau verzögern sich um zwei Wochen. Das berichtet die Verwaltung. Bis Ende April könnte der erste Bauabschnitt jedoch abgeschlossen sein.

Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Degernau sind in verschiedene Bauabschnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt umfasst die Maßnahme an der vorhandenen Kanalisation. Diese ist laut Verwaltung bereits bezuschusst, die Aufträge wurden erteilt. Bereits in dieser Woche hätten die Bauarbeiten eigentlich beginnen sollen. Im Zuge der Corona-Krise komme es jedoch zu Lieferengpässen von Fertigteilen, sodass sich die Arbeiten um zwei Wochen verschieben, so die Verwaltung. Die Arbeiten könnten noch bis Ende April abgeschlossen sein.

Der zum Jahresende gestellte Förderantrag für den zweiten Bauabschnitt „Rückhaltebecken unterhalb des Schalmeienheims“ wird jetzt nach Angaben der Verwaltung bewilligt. Zusammen mit dem Bauabschnitt I sind dann rund 411 000 Euro an Zuschuss bewilligt, was einer Förderquote von 70 Prozent entspricht. Geplant ist, dass der Gemeinderat in der nächsten Sitzung die Freigabe der Ausschreibung für Abschnitt II beschließt.