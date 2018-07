Der Belag auf der Kreisstraße 7597 zwischen Winterstettendorf und Oberessendorf von Mittwoch, 4. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 13. Juli, saniert. Die Arbeiten beginnen am Ortsende von Winterstettendorf und enden etwa 150 Meter vor der Einmündung der K7529 von und nach Winterstettenstadt in die K 7597 vor Oberessendorf, teilt das Landratsamt mit. Der Verkehr der K 7597 wird in Winterstetttendorf über die K 7560 nach Winterstettenstadt und weiter über die K 7529 und die K 7597 nach Oberessendorf in beide Fahrtrichtungen umgeleitet.