Bau- und Gewerbegebiet sind Thema

Der Ingoldinger Gemeinderat befasst sich in der Sitzung am Donnerstag, 22. März, von 19.30 Uhr an im Sitzungssaal des Rathauses mit dem Bebauungsplan „Am Muttensweiler Weg“ in Ingoldingen. Der Entwurf wird vorgestellt.

Für die erste Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Birkenmoos“ in Muttensweiler wird ebenfalls ein Entwurf vorgestellt und mit dem Aufstellungsbeschluss soll das rechtliche Änderungsverfahren eingeleitet werden. Die Planung für den Spielplatz beim Wohngebiet Wiesenhölzle III soll genehmigt werden. Weiter geht es um den Ausbau eins Backbone-Breitbandnetzes durch den Landkreis Biberach. Zu entscheiden ist über Bau und Betrieb einer E-Tankstelle in der Ingoldinger Ortsmitte. Die Sitzung beginnt mit Fragen der Bürgerschaft und Baugesuchen und endet mit der Annahme von Spenden, der Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse sowie dem Tagesordnungspunkt Sonstiges.