Bürgermeisterwahl ist Thema in Ingoldingen

Von Deutsche Presse-Agentur und lby

Ein kleines Insekt hat auf der Autobahn 96 in Schwaben einen folgenreichen Verkehrsunfall verursacht. In Richtung Lindau war die Strecke deswegen für mehr als sechs Stunden gesperrt. Das Tier war dem Fahrer eines Lastwagens am Montag unter die Brille geflogen.

Der Mann wollte nach Polizeiangaben die Biene oder Wespe vertreiben und kam deswegen mit seinem Sattelzug bei Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) nach rechts von der Fahrbahn ab.