Autofahrerin nach Frontalkollision schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in der Nähe von Ingoldingen schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr gegen 9.45 Uhr ein Lastwagen von Hergertsweiler in Richtung Gensenweiler. In einer Rechtskurve geriet der 51-jährige Lkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Eine 58-Jährige, die in ihrem Mercedes ordnungsgemäß entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Verletzungen.

Ihr 62-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.