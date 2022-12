Autofahrer kommt bei Ingoldingen von der Straße ab

Kurz abgelenkt ist ein Autofahrer gewesen und in der Folge bei Ingoldingen von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 40-Jährige gegen 14.30 Uhr von Stafflangen in Richtung Muttensweiler. In einer langgezogenen Linkskurve suchte er wohl etwas in seinem Auto und war kurz abgelenkt. Mit seinem Auto geriet er auf den linken Seitenstreifen. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen Renault. Er kam von der Straße ab. Auf einer Wiese kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen.