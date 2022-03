Autofahrer in Ingoldingen schwer verletzt

In Ingoldingen sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Unteressendorfer Straße. An der Einmündung zur St.-Georgenstraße übersah er wohl den in Richtung Degernau fahrenden 44-Jährigen und seinen VW. Als der Mercedes in Richtung Salzstraße einbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Dabei wurde der VW-Fahrer schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 12 000 Euro.