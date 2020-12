Auto rutscht auf glatter Straße

Auf glatter Fahrbahn ist es am Dienstag zu einem Unfall in Ingoldingen gekommen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Laut Polizeibericht fuhr gegen 7.15 Uhr ein Kia in der Straße Steige in Richtung Sankt-Georgen-Straße. Das Fahrzeug rutschte auf der glatten Fahrbahn und prallte gegen einen BMW. Der war in der Sankt-Georgen-Straße unterwegs. Die 24 und 61 Jahre alten Autofahrer überstanden den Zusammenstoß ohne Blessuren. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 18 000 Euro. Später rutschten zwei weitere Pkw in den Kia. Die Autos waren ebenfalls in der Straße Steige unterwegs.